Agoumè Inter, trovato l’accordo con il club: i dettagli

L’Inter ha trovato l’accordo con il Sochaux per Agoumè. Le ultime sull’affare che porterà in nerazzurro il giocatore francese

Presto l’Inter potrebbe annunciare Agoumè; il giocatore sarà un innesto nerazzurro a giorni. Il club ha infatti trovato l’accordo con la squadra che detiene il suo cartellino, il Sochaux.

Come riporta Sky Sport, il club nerazzurro ha trovato l’accordo per il giovane centrocampista francese. Al club militante in Ligue 2 andranno 4.5 milioni di euro più bonus. Oggi l’agente del giocatore si è recato nella sede dell’Inter per definire gli ultimi dettagli.