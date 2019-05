L’Inter sorpassa la Juventus nella corsa a Lucien Agoumé, il centrocampista classe 2002 del Sochaux. Le ultime

Juve e Inter in lotta per Lucien Agoumé, il centrocampista classe 2002 del Sochaux. Il gioiellino francese ha deciso di non prolungare il rapporto con il suo attuale club e il suo futuro potrebbe essere in Italia. Secondo Il Corriere dello Sport, il giocatore è vicino al trasferimento in nerazzurro.

Il ‘nuovo Pogba‘ è pronto a lasciare la Francia per l’Inter. L’Inter vorrebbe ingaggiarlo già nella prossima stagione ed è pronta a trattare con il Sochaux. I nerazzurri sono pronti a mettere sul piatto 4-5 milioni di euro, una sorta di contentino, per il suo attuale club. Un indennizzo minimo per il Sochaux che altrimenti potrebbe perderlo tra un anno a costo zero. Nerazzurri in netto vantaggio sulla Juventus.