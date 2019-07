Agoume è un nuovo giocatore dell’Inter. Il centrocampista francese ha parlato così al suo primo giorno da nerazzurro

Lucien Agoume è un nuovo giocatore dell’Inter. Dopo aver firmato il contratto, il giovane francese si è presentato ai nuovi tifosi con un messaggio social.

«È un onore per me e la mia famiglia far parte di questo grande club che è l’Inter. Grazie per la fiducia accordata, farò di tutto per restituirla. Grazie. Forza Inter» ha scritto il giocatore su Instagram.