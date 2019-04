Ajax-Juventus: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Ajax-Juventus, andata quarti di finale Champions League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

E’ la notte di Ajax–Juventus e quando il gioco si fa serio Cristiano Ronaldo, tornato tra i convocati, si tinge i capelli di biondo. La Vecchia Signora scenderà in campo alla Johan Cruijff Arena per sfidare i padroni di casa dell’Ajax nell’andata dei quarti di finale di Champions League (fischio d’inizio alle 21) e proverà a non ripetere gli errori dell’andata contro l’Atletico. I bianconeri dovranno fare a meno di Chiellini, Caceres ed Emre Can (out anche Cuadrado, non inserito in lista). Assente lo squalificato Mazraoui oltre agli indisponibili Eiting e Bandè. Restate collegati per tutti gli aggiornamenti e la diretta live del match tra Ajax e Juventus.

Ajax-Juventus: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 21

Ajax-Juventus: formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Cristiano Ronaldo, Mandzukic. In panchina: Perin, Spinazzola, De Sciglio, Khedira, Dybala, Douglas Costa, Kean. Allenatore: Massimiliano Allegri

AJAX (4-3-3): Onana; Veltman, De Ligt, Blind, Tagliafico; Van de Beek, De Jong, Schone; Ziyech, Tadic, Neres. In panchina: Varela, Magallan, Kristensen, Sinkgraven, Ekkelenkamp, Dolberg, Huntelaar. Allenatore: Erik Ten Hag

Ajax-Juventus: probabili formazioni e pre-partita

Sembrano esserci pochi dubbi di formazione per quanto riguarda la Juventus. Il club bianconero infatti dovrebbe scendere in campo con il 4-3-3 con Rugani al centro della difesa e con Cancelo terzino destro. Bentancur in vantaggio su Khedira per rimpiazzare Emre Can. Bernardeschi preferito a Dybala nel tridente offensivo. In casa Ajax assente lo squalificato Mazraoui oltre agli indisponibili Eiting e Bandè. A destra dunque spazio a Veltman. In mezzo al campo van de Beek, De Jong, Schone. In avanti panchina per Dolberg e Huntelaar con Tadic falso nueve.

AJAX (4-3-3): Onana; Veltman, De Ligt, Blind, Tagliafico; Van de Beek, De Jong, Schone; Ziyech, Tadic, Neres. In panchina: Varela, Magallan, Kristensen, Labyad, De Wit, Dolberg, Huntelaar. Allenatore: Erik Ten Hag

Ajax-Juventus: precedenti

Ajax-Juventus rievoca grandi sfide europee. Un duello che è andato in scena per due volte in finale di Champions League. Nel 1973 il primo confronto tra le due contendenti, in finale di Coppa dei Campioni: la Juve perse per 1-0 con il gol di Rep. I bianconeri si ‘vendicarono’ nel 1974-1975, ottavi di finale di Coppa Uefa: 1-0 a Torino, la Juve perde 2-1 ad Amsterdam ma passa il turno. Nel 1977-1978 la Juve passa con un doppio 1-1 (erano i quarti di Champions) con Zoffche para tutto, anche i rigori. Negli anni ’90 la ‘grande’ rivincita bianconera: vittoria in finale di Champions League, a Roma, ai rigori (ultima Champions vinta dai bianconeri nel 1996), poi altra vittoria un anno dopo, in semifinale, 1-2 ad Amsterdam, 4-1 a Torino. Negli anni 2000 un confronto nel 2004-2005 nei gironi (vittoria per 1-0 all’andata e al ritorno per i bianconeri) e ultimo doppio confronto nell’Europa League del 2009-2010, sedicesimi di finale: la Juve passa ad Amsterdam 2-1 e poi pareggia 0-0 il ritorno in casa. In totale 12 precedenti e 10 risultati positivi per i bianconeri, due soli ko.

Ajax-Juventus Streaming: dove vederla in tv

Ajax-Juventus sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Uno (canale 201 dello Sky Box in HD), Sky Sport (canale 252 satellitare in HD) e in chiaro su Rai 1 (canale 501 del digitale terrestre in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.