Alex Sandro lancia la sfida: «Battere la Lazio è il miglior regalo di compleanno»

Alex Sandro, terzino sinistro della Juventus, ha parlato della sfida con la Lazio in programma domenica sera all’Olimpico

Lazio–Juve in programma domenica sera potrà servire ai bianconeri per fare un regalo ad Alex Sandro. Il terzino sinistro della Juve ha parlato a J Tv a 48 ore dalla sfida. Ecco le sue dichiarazioni: «Oggi è il compleanno di mio padre, domani sarà il mio e spero di farmi un bel regalo. In questa settimana abbiamo lavorato bene per preparare questa partita, però le feste le lasciamo per dopo la sfida contro la Lazio e una vittoria sarebbe un bel regalo sia per me che per mio padre».

Il terzino sinistro ha parlato anche delle difficoltà della sfida e della sfida in settimana contro l’Atalanta: «Affrontiamo una squadra complicata. La Lazio è una formazione difficile da affrontare sia in casa che in trasferta. Noi dobbiamo stare attenti perché ci attende una gara difficile ma dobbiamo andare lì per vincere, come facciamo sempre. Avremo tre partite in una settimana (a metà settimana l’incontro di Coppa Italia in casa dell’Atalanta, ndr), tre partite difficile ma dobbiamo scendere in campo concentrati e affrontare le tre sfide al meglio perché dobbiamo vincere tutte le partite».