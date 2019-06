Alisson incontentabile: «Non penso più alla Champions, ora…» – VIDEO

Il portiere ex Roma parla dal ritiro del Brasile in avvicinamento alla Copa America. Le parole di Alisson Becker

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro del Brasile, Alisson Becker – fresco di vittoria in Champions League con il suo Liverpool – ha parlato in conferenza stampa in avvicinamento alla Copa America.

Il portiere brasiliano, arrivato in Inghilterra dalla Roma la scorsa estate, non si pone limiti: «È un momento felice nella mia vita e nella mia carriera. Ma non sto pensando alla Champions… dopo una vittoria può arrivarne un’altra…»