Allan, Napoli in attesa: se parte tutto su Diawara. Barella a giugno

Il Napoli attende la maxi-offerta dal Psg per Allan. Barella vuole rimanere a Cagliari fino a giugno: le ultimissime

Napoli in attesa. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, si trova a Parigi per un viaggio personale ma potrebbe unire l’utile al dilettevole, andando a trattare la cessione di Allan con il Psg. Il centrocampista brasiliano è finito nel mirino del club parigino e il Napoli non vorrebbe privarsene ma è disposto a fare un sacrificio in caso di offerte da 80-100 milioni di euro. Il Psg è pronto a offrire al giocatore un contratto da 6 milioni di euro netti a sta­gione per i prossimi 4 anni: at­tualmente, il suo stipendio è di 2 milioni e il Napoli sarebbe pronto a rinnovarglielo ma non andrà mai oltre i 3,3-5 milioni a stagione.

Il club azzurro, secondo La Gazzetta dello Sport, non tornerà sul mercato in caso di partenza di Allan. Il primo obiettivo rimane Nicolò Barella ma il giocatore non vuole andare via a gennaio: il centrocampista classe ’97 avrebbe fatto sapere di voler aspettare giugno, non vuole lasciare il Cagliari a metà stagione, senza salvezza conquistata. Il Napoli potrebbe chiudere l’intesa adesso, lasciando il giocatore in Sardegna fino a giugno. Il club azzurro, in questo caso, punterebbe tutto su Amadou Diawara, centrocampista già in rosa.