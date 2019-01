PSG su Allan per sostituire Verratti: offerto al Napoli… uno sponsor!

Il PSG torna alla carica per Allan dopo l’infortunio di Verratti: i francesi sarebbero pronti ad offrire al Napoli un ricco contratto di sponsorizzazione con una società qatariota

L’affare pareva tramontato appena qualche giorno fa, ma è tornato di attualità nelle ultime ore, causa l’infortunio occorso a Marco Verratti. Adesso il Paris Saint-Germain sarebbe nuovamente sulle tracce di Allan: per il brasiliano del Napoli i contatti sarebbero fitti e l’agente del giocatore, Juan Manuel Gemelli, ieri non a caso sarebbe stato avvistato dalle parti di Castel Volturno a colloquio con il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli. Sul piatto ci sarebbe una ricca offerta economica da parte del PSG che però, secondo quanto raccontato dalle indiscrezioni di stampa stamane, avrebbe in qualche modo una caratteristica singolare: si tratterebbe di una contropartita riguardante uno sponsor.

Nella sostanza, il club francese tramite la proprietà araba guidata da Nasser Al-Khelaifi, non offrirebbe al Napoli una contropartita tecnica (cioè un altro giocatore) o gli 80 milioni cash richiesti da Aurelio De Laurentiis nelle ultime settimane, bensì – pare – un contratto pluriennale di sponsorizzazione con una società qatariota che potrebbe approdare sulle maglie del club partenopeo. Ancora ignotà l’identità del marchio, anche se gli indizi porterebbero direttamente a Qatar Airways, compagnia aerea già main sponsor del Barcellona e dallo scorso anche della Roma che sta investendo massiciamente in Italia. L’idea, sussurano i maligini, potrebbe essere anche utile al PSG per aggirare le regole imposte dal Fair Play Finanziario UEFA, con cui il club transalpino ultimamente pare avere più di qualche problema.