Allegri ha parlato di Benatia in conferenza stampa. Scontro Allegri-Benatia a distanza? Ecco le parole dell’allenatore della Juve

«Allegri non mi ha detto le cose in faccia». Parola di Medhi Benatia. L’ex difensore della Juventus, andato via a gennaio per cambiare non solo carriera ma anche vita, non le ha mandate a dire al suo ex allenatore anche se ha avuto anche delle parole un po’ più soft: «Credo sia un bravissimo allenatore, la sua carriera lo conferma. Non ho mai avuto problemi con lui, ma avrebbe potuto parlarmi di più in faccia». Scontro Allegri-Benatia?

Max ha incassato e ha restituito il colpo nel corso della conferenza stampa odierna, alla vigilia del match con la Fiorentina: «Benatia aveva chiesto di andar via e dai primi di dicembre non è voluto più scendere in campo». Parole dure nei confronti del difensore marocchino, già pungolato dal tecnico bianconero in altre circostanze. I due, evidentemente, non si sono lasciati nella migliore maniera.