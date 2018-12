Allegri e la Juve da record: caccia al Grande Torino, a Conte e a Capello

Nuovo obiettivo per la Juventus di Max Allegri: conquistare 101 punti nell’anno solare, proprio come il Grande Torino

La Juve, con il pari di Bergamo, ha perso la possibilità di battere il record di punti nell’anno solare ma può ‘consolarsi’ perché, in caso di vittoria quest’oggi nel lunch match contro la Sampdoria, arriverebbe a quota 101 punti nell’anno solare, eguagliando così un record stabilito 70 anni fa dal Grande Torino. Il Toro (nel 1948), ovviamente con la proiezione dei tre punti a vittoria anziché i due, conquistò 101 punti nell’anno solare. Se la squadra di Allegri dopo il pareggio con l’Atalanta tornerà a vincere con la Sampdoria eguaglierà la mitica squadra degli Invincibili granata.

Max però è in lotta per un altro record, personale: girare a quota 53 punti! «Non sarebbe male» ha detto ieri in conferenza stampa l’allenatore bianconero. Capello e Conte chiusero l’andata con 52 punti, la Juventus di Max è a quota 50 punti e con la vittoria contro la Sampdoria può chiudere il girone d’andata alla straordinaria quota di 53 punti! La Juve, a più 9 sul Napoli, fa la corsa su se stessa, cercando sempre di migliorarsi, e può trovare nuovi stimoli attraverso questi record che, non danno trofei, ma possono essere uno slancio per alzare ulteriormente l’asticella.