Allegri loda CR7: «Diverso dagli altri. Ecco cosa gli chiedo»

Massimiliano Allegri ha parlato positivamente di Cristiano Ronaldo. Ecco le dichiarazioni del tecnico della Juventus

Tutti pazzi per CR7! In casa Juventus non è ancora passato l’effetto Cristiano Ronaldo. Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Record raccontando i segreti del portoghese: «Mi sono imbattuto in un grande professionista e lo immaginavo proprio così. Mi sono imbattuto in un grande professionista, che ha contribuito alla nostra crescita. Ogni giorno vuole essere migliore, è sempre concentrato al 100%. Dal punto di vista tecnico, è ovvio che il suo talento è riconosciuto da tutti, ma richiede sempre il massimo a se stesso. Diciamo che, più che sorpreso, è particolarmente piacevole vederlo giocare per il semplice motivo che è un giocatore diverso dagli altri».

Ancora Allegri: «La sua più grande virtù è la concentrazione: è sempre sul pezzo, in allenamento e in partita. Questo atteggiamento c’è in qualsiasi momento della partita, anche se per esempio in 90 minuti arriva una sola palla. Cosa gli chiedo? I gol! Li ha sempre fatti e gli chiediamo una cosa che gli riesce con una naturalezza impressionante. Allora sappiamo, già in anticipo, che sarà a disposizione della squadra con grande umiltà. E questo è un altro valore intrinseco di Cristiano e un esempio per tutti. Allenarlo è una gioia. Il campionato è un obiettivo naturale della Juventus, mentre la Champions bisogna avere anche fortuna per conquistarla».