Allegri-Juve, è ufficiale: a fine stagione il tecnico andrà via

Dalla prossima stagione Massimiliano Allegri non sarà l’allenatore della Juventus. A comunicarlo è stata la società stessa che ha pubblicato una nota ufficiale sul proprio sito poco prima delle 13 del 17 maggio.

Come si legge nel comunicato, «Massimiliano Allegri non siederà sulla panchina della Juventus nella prossima stagione 2019/2020». Domani l’allenatore interverrà in conferenza stampa con il presidente Andrea Agnelli per spiegare le motivazioni che hanno portato alla separazione. La conferenza ci sarà alle ore 14 di domani, 18 maggio, presso la sala stampa dell’Allianz Stadium.