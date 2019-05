Allegri nella Hall of Fame: «Serve coraggio per raggiungere traguardi»

Massimiliano Allegri è entrato nella Hall of Fame del calcio italiano: l’allenatore della Juventus ha parlato così

Nella Hall of Fame del calcio italiano ci sarà, da oggi, anche il nome di Massimiliano Allegri. L’allenatore della Juventus, che a fine stagione andrà via, è stato premiato a Coverciano e ha parlato così dal palco.

CARATTERISTICHE – «Serve molto coraggio per raggiungere traguardi importanti. Servono coraggio e spensieratezza per raggiungere traguardi. Quando si diceva grandi si diventa saggi ma l’incoscienza deve far sempre parte di noi perché è quella parte che ti fa prendere decisioni che altrimenti non prenderesti».

JUVENTUS – «Chi entrerà al mio posto avrà una società forte che gli consentirà di proseguire un discorso vincente che è nel DNA della Juventus. Sono felice di questi 5 anni straordinari. Ringrazio tutti, dal presidente fino ai magazzinieri».

CIMELIO – «Come cimelio nel museo del calcio consegno la medaglia che mi hanno dato ieri che chiude 5 anni e che merita di stare a Coverciano».