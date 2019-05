Le dichiarazioni di Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, nella conferenza stampa di vigilia di Roma-Juventus

Tanta attesa per la conferenza stampa di Max Allegri. Il tecnico della Juve ha parlato della sfida con la Roma ma soprattutto del suo futuro: «Mi tolgo la giacca e vi dico che con il presidente ci vediamo in settimana. Quindi la conferenza può essere finita. Questa settimana che entra. Stamattina facendo le flessioni pensavo ‘Chissà cosa sarebbe successo se non avessi vinto qualche trofeo: mi impalavano? Queste cose fanno parte del gioco e mi divertono. Prima dell’Ajax avevo detto al presidente che sarei restato, ora lo devo incontrare vediamo che succede».

Ancora Allegri: «Devo ringraziare il presidente e la società per tutto il lavoro svolto. Io non posso piacere a tutti e non mi piace piacere a tutti. Il calcio è fatto di risultati, di lavoro quotidiano, e io devo rendere conto ad una società e al presidente. In questi 5 anni è stato fatto un buon lavoro qui alla Juventus. Rivoluzione? Io ho già in mente delle cose ma da 6 mesi, non l’ultimo giorno. Non ve lo posso dire, prima ne parlo col presidente, poi se siamo d’accordo ne parleremo ancora. Poi si penserà alle robe tecniche ma io ho già le cose chiare. La mia priorità è restare alla Juve. Pensiamo alla partita. Abbiamo recuperato Alex Sandro, Dybala, Bentancur ed Emre Can».