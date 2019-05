Allegri: «La Juventus sceglierà un grande allenatore». Il tecnico livornese rilascia le sue prime parole dopo la separazione

Intercettato da Valerio Staffelli per la consegna del Tapiro d’Oro, Massimiliano Allegri ha rilasciato le sue prime parole dopo la separazione dalla Juventus.

«Sceglieranno un grande allenatore», questa l’affermazione del tecnico livornese ai microfoni di Striscia La Notizia sul futuro della panchina bianconera che, al momento, non ha ancora un erede designato. Diversi i profili, per il momento, accostati al club della Continassa.

Di seguito l’intero scambio di battute.

Sei mesi per fare la squadra e poi via così?

«Come sei mesi? Cinque anni per fare la Juve! È così, la vita va, viene, va…».

Il signor Agnelli non voleva dare i soldi che magari le danno in qualche altro team? Tipo il Barcellona…

«No, no, no, assolutamente (ride ndr)»

Dove andrà?

«A casa. Adesso poi vado un po’ al mare».

Chi come sostituto?

«Questo non lo so, uno bisogna che vada in panchina, non so chi. Comunque sceglieranno un grande allenatore perché la Juventus è una grande società».

Che esperienza è stata?

«Sono stai cinque anni d’amore meravigliosi. Cinque anni per me sono tanti!».

Berlusconi l’ha chiamata al Monza?

«Sì, veramente».

(Staffelli se ne va ndr) «Ho visto più te in due mesi che Ambra!».