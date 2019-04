Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha si è sfogato dopo il suo intervento a Sky e se l’è presa anche con Enrica Tarchi

Un sabato sera non semplice per Massimiliano Allegri. L’allenatore della Juventus, dopo il pareggio di San Siro, ha avuto un battibecco a distanza con Lele Adani, ormai divenuto celebre sul web e sui social. Dopo l’alterco, è transitato velocemente e nervosamente in zona mista dove alla presenza di tutti giornalisti. Il tecnico è andato via, senza rilasciare altre dichiarazioni.

L’allenatore della Juventus si è rivolto in modo secco e netto nei confronti di Enrica Tarchi, capo ufficio stampa della Juventus: «Qua comando io! Decido io! Non parlo più con nessuno, ricordatelo!». Il tecnico, dopo la lite con Allegri, è uscito visibilmente nervoso e agitato da San Siro. Nel mirino della foga dell’allenatore juventino è finita anche la capo ufficio stampa bianconera.