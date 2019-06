Allenatore Milan: Giampaolo ora è in pole. Le ultime

Giampaolo ha staccato Inzaghi tra le preferenze del Milan. La scelta spetterà al nuovo direttore tecnico: attesa per Maldini

Da una parte Maldini che deve decidere se accettare o meno la proposta da direttore tecnico, dall’altra il cerchio che si stringe per il nuovo allenatore del Milan. Sono giorni caldissimi a Casa Milan per delineare il prossimo futuro.

Nella serata di venerdì, anche se ancora non in modo ufficiale, Marco Giampaolo e la Sampdoria si sono separati. Giampaolo proseguirà la sua carriera altrove, lui spera proprio nel Milan, e la società blucerchiata andrà alla ricerca di un nuovo tecnico. La Gazzetta dello Sport racconta come l’ex tecnico blucerchiato abbia staccato Inzaghi nelle gerarchie rossonere e aspetta solo il via libera di Paolo Maldini.