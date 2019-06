Allenatore Roma, lo Shakhtar non libera gratis Fonseca: ecco la cifra

Allenatore Roma, lo Shakhtar Donetsk pretende un indennizzo per liberare il suo allenatore: ecco quanto chiede il club polacco

Lo Shakhtar Donetsk non intende liberarsi a cuor leggero del suo allenatore. La Roma dovrà compiere uno sforzo, se spera di portare sulla sua panchina Paulo Fonseca. Il dg degli ucraini, Sergei Palkin, pretende un indennizzo per lasciar andar via il portoghese.

Lo Shakhtar, però, farebbe anche uno sconto alla Roma: secondo Sky Sport, invece dei 5 milioni iniziali, il club ucraino stimerebbe attorno ai 3 milioni l’onere per assicurarsi Fonseca.