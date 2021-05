Allenatore Sampdoria: tutti i nomi sull’agenda di Ferrero per il post Ranieri

La Sampdoria è alla ricerca di un nuovo allenatore per il post Ranieri: tutti i nomi sulla lista del presidente Massimo Ferrero

La Sampdoria è alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione, dopo l’addio di Claudio Ranieri. Sono tanti i nomi usciti nel corso di questi giorni: alcuni fantasiosi, come Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri e Rudi Garcia; altri immediatamente sfumati: Giovanni Stroppa (Monza), Luca Gotti (Bologna, se parte Sinisa Mihajlovic), Paolo Zanetti (Venezia oppure Udinese) e Andrea Pirlo (Sassuolo in pole), Ivan Juric (Torino).

Il mirino del presidente Massimo Ferrero è puntato su un tecnico il cui costo è limitato e le ambizioni ridotte alla salvezza. In modo da non dover sostenere una campagna acquisti impegnativa, ma pensare a qualche cessione illustre per far respirare le casse del club. Marco Giampaolo e Vincenzo Italiano sono sogni bellissimi: due profili adatti alla valorizzazione dei giovani e a un campionato tranquillo. La loro idea di progetto, però, è ben differente da quella attuale di Ferrero. E dire sì alla Sampdoria, in questo momento, per loro rappresenta un rischio troppo grande da correre. Restano, dunque, quei nomi di basso profilo come Roberto D’Aversa, Giuseppe Iachini e Alessio Dionisi