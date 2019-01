Milan, nuovo innesto: Gazidis porta Hendrik Almstadt

Il Milan cambia ancora. Novità nello staff dell’area sportiva. Il club rossonero punta su Hendrik Almstadt

Novità in Casa Milan. Il club rossonero continua la sua campagna acquisti, non solo ‘sportiva’. Il Milan ha sfruttato il calciomercato di gennaio per ingaggiare Paquetà e Piatek ma Ivan Gazidis ha portato con sé anche nuovi rinforzi in dirigenza come ad esempio il capo scout Moncada, soffiato al Monaco. Il club rossonero, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ha concluso un’altra interessante operazione, ingaggiando Hendrik Almstadt.

Almstadt, fedelis­simo dell’amministratore delegato Ivan Gazidis all’Ar­senal ed ex direttore sportivo dell’Aston Villa nella stagio­ne 2015­-16 arriva in rossonero ma non avrà un ruolo di primo piano. Esperto di vi­deo­-analisi, scouting e marketing, entrerà nello staff dell’area sportiva. Il nuovo dirigente potrebbe diventare il braccio destro di Ivan Gazidis per l’analisi dei giocatori.