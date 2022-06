Alvarez Sassuolo, l’agente: «Mercoledì in Italia per le visite mediche»

L’agente di Agustin Alvarez ha annunciato che l’attaccante sarà presto in Italia per le visite mediche con il Sassuolo

Agustin Alvarez si appresta a diventare un nuovo calciatore del Sassuolo. Il suo agente Edgardo Lasalvia, infatti, in una intervista a Tirando 1010 ha annunciato che l’attaccante sarà presto in Italia per le visite mediche.

ARRIVO IN ITALIA – «Mercoledì andremo in Italia per le visite mediche, la firma del contratto e la presentazione. Poi torniamo in Uruguay per elaborare il visto di lavoro italiano e infine rientreremo in Italia direttamente per il ritiro del Sassuolo».

POTEVA SALTARE – «Non ho mai avuto paura che il trasferimento saltasse. I giocatori possono vivere delle serie negative ma non si scordano di giocare, soprattutto in soli sei mesi. El Canario è contento, se ne va da campione anche se quest’ultimo momento non è stato il migliore».