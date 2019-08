Amichevole Barcellona-Napoli: streaming e probabili formazioni

Amichevole Barcellona-Napoli: probabili formazioni e dove vedere l’impegno internazionale della squadra di Ancelotti

Doppia sfida affascinante e impegnativa per il Napoli di Carlo Ancelotti, che superati Liverpool e Marsiglia, prosegue il suo percorso di avvicinamento alla stagione ufficiale sfidando 2 volte in pochi giorni il Barcellona di Ernesto Valverde negli Stati Uniti. Barcellona-Napoli: la prima gara si disputerà nella prima mattina italiana di giovedì 8 agosto 2019 alle ore 01.30 nel palcoscenico dell’Hard Rock Stadium di Miami, in Florida.

Ancelotti, in attesa di nuovi possibili importanti colpi dal calciomercato, avrà a disposizione tutta la rosa e potrà dunque testare la condizione dei suoi a poche settimane dall’inizio del campionato di Serie A e il nuovo modulo, il 4-2-3-1. Assenza pesante invece fra i blaugrana, con Valverde che non potrà disporre del fuoriclasse Lionel Messi a causa di un infortunio, ma potrà contare comunque in attacco su fuoriclasse del calibro di Luis Suarez e Antoine Griezmann.

I partenopei cercano conferme dopo il successo di misura al Velodrome contro il Marsiglia, e la brillante vittoria per 3-0 contro i campioni d’Europa del Liverpool. Precedentemente hanno perso 2-1 con il Benevento, vinto 5-0 con la FeralpiSalò e pareggiato 3-3 con la Cremonese. Il 26 luglio hanno concluso il lungo ritiro di Dimaro, che era iniziato il 6 luglio.

L’amichevole internazionale Barcellona-Napoli sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Sky in Pay per View, e dunque sarà visibile dagli abbonati soltanto sul satellite e non sul digitale terrestre al costo di 10 euro. Per poter vedere la partita bisognerà dunque acquistare l’evento attraverso Primafila, selezionando la partita e seguire le istruzioni a video che compariranno sul televisore. Non sarà invece possibile seguire la gara in diretta streaming attraverso l’app Sky Go, visto che nella piattaforma non sono visibili gli eventi in Pay per View. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Barcellona-Napoli

Competizione: Amichevole internazionale

Quando: giovedì 8 agosto 2019

Fischio d’inizio: ore 01.30

Dove vederla in tv: Sky (Pay per View)

Dove vederla in streaming: –

Stadio: Hard Rock Stadium (Miami, Stati Uniti)

Le probabili formazioni

BARCELLONA (4-3-3): Ter-Stegen; Semedo, Piquè, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, De Jong; Dembelé, Suarez, Griezmann. All. Valverde

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Chiriches, Ghoulam; Elmas, Fabian Ruiz; Callejón, Mertens, Insigne; Milik. All. Ancelotti