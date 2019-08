Amichevole Lille-Roma: streaming e probabili formazioni

Amichevole Lille-Roma: probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming il primo impegno internazionale dei giallorossi di Fonseca

La Roma di Paulo Fonseca prosegue il suo cammino di preparazione alla nuova stagione con il primo impegno internazionale del precampionato contro il Lille di Christophe Galtier, orfano dei suoi attaccanti Nicolas Pepé e Rafael Leão, ceduti rispettivamente ad Arsenal e Milan. Lille-Roma: l’amichevole si giocherà sabato 3 agosto 2019 alle ore 18.00 nella cornice dello Stadio Pierre Mauroy di Lille.

Percorso netto finora per la Lupa nel precampionato, con 6 vittorie in altrettante partite: 12-0 al Tor Sapienza, 10-0 al Trastevere, 3-0 al Gubbio, 7-0 al Rieti, 3-1 alla Ternana e 3-1 al Perugia. Dopo la sfida con la formazione francese, la squadra capitolina proseguirà il suo percorso di avvicinamento alla stagione ufficiale alzando l’asticella della difficoltà e sfidando Athletic Bilbao e Real Madrid prima dell’inizio del campionato di Serie A.

La partita amichevole Lille-Roma sarà trasmessa in diretta Tv sul canale tematico Roma TV (numero 213 della piattaforma Sky) e sarà visibile in chiaro per tutti gli abbonati ai pacchetti calcio e sport. Questi ultimi potranno seguire la gara anche in diretta streaming su Sky Go, visto che anche Roma TV è stata inserita fra i canali visibili in streaming sulla piattaforma. Per i tifosi giallorossi e gli appassionati non abbonati Sky resta comunque una terza opzione: la diretta streaming sulla pagina ufficiale Twitter e sulla pagina ufficiale Facebook della Roma. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Lille-Roma

Competizione: Amichevole internazionale precampionato

Quando: sabato 3 agosto 2019

Fischio d’inizio: ore 18.00

Dove vederla in tv: Roma TV (canale 213 della piattaforma Sky)

Dove vederla in streaming: Sky Go – Pagine ufficiali Twitter e Facebook della Roma

Stadio: Stadio Pierre Mauroy (Lille)



Le probabili formazioni

LILLE (4-2-3-1): Maignan; Pied, Soumaoro, Fonte, Celik; Soumaré, Zekaj; Araujo, Ikoné, Weah; Remy. All. Galtier

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Fazio, Kolarov; Cristante, Diawara; Under, Zaniolo, Perotti; Dzeko. All. Paulo Fonseca