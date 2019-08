Amichevole Roma-Athletic Bilbao: streaming e probabili formazioni

Amichevole Roma-Athletic Bilbao: probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming il nuovo impegno dei giallorossi

Secondo impegno internazionale per la Roma di Paulo Fonseca, che dopo aver battuto il Lille affronta in amichevole i baschi dell’Athletic Bilbao, guidati da Gaizka Garitano. Roma-Athletic Bilbao: la gara si giocherà la sera di mercoledì 7 agosto 2019 alle ore 20.00 nella cornice dello Stadio Renato Curi di Perugia.

I giallorossi finora hanno fatto un percorso netto, con 7 vittorie in altrettante partite: 12-0 al Tor Sapienza, 10-0 al Trastevere, 3-0 al Gubbio, 7-0 al Rieti, 3-1 alla Ternana, 3-1 al Perugia e 3-2 in trasferta ai francesi del Lille. Dopo la sfida con la squadra spagnola, la Roma alzerà ulteriormente l’asticella della difficoltà sfidando il Real Madrid nella prima uscita stagionale all’Olimpico domenica 11 agosto. Anche la compagine basca l’amichevole rappresenterà un buon test in vista dell’inizio della Liga spagnola.

La partita amichevole Roma-Athletic Bilbao sarà trasmessa in diretta Tv sul canale tematico Roma TV (numero 213 della piattaforma Sky) e sarà visibile in chiaro per tutti gli abbonati ai pacchetti calcio e sport. Questi ultimi potranno seguire la gara anche in diretta streaming su Sky Go, visto che anche Roma TV è stata inserita fra i canali visibili in streaming sulla piattaforma. Per i tifosi giallorossi e gli appassionati non abbonati Sky resta comunque una terza opzione: la diretta streaming sulla pagina ufficiale Twitter e sulla pagina ufficiale Facebook della Roma. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Roma-Athletic Bilbao

Competizione: Amichevole internazionale precampionato

Quando: mercoledì 7 agosto 2019

Fischio d’inizio: ore 20.00

Dove vederla in tv: Roma TV (canale 213 della piattaforma Sky)

Dove vederla in streaming: Sky Go – Pagine ufficiali Twitter e Facebook della Roma

Stadio: Stadio Renato Curi (Perugia)



Le probabili formazioni

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Mancini, Spinazzola; Cristante, Diawara; Under, Zaniolo, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca

ATHLETIC BILBAO (4-4-2): Herrerin; De Marcos, Vivian, Iñigo Martinez, Balenziaga; Agirrezabala, San José, Beñat, Vesga; De Marcos, Aduriz. All. Garitano