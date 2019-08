Amichevole Valencia-Inter, streaming e probabili formazioni: nuovo test internazionale per i nerazzurri di Conte

Archiviata l’avventura nell’International Champions Cup 2019, l’Inter di Antonio Conte affronta una nuova amichevole internazionale in terra spagnola contro il Valencia di Marcelino, che disputerà la prossima Champions League come i nerazzurri. In palio il Trofeo Naranja. Valencia-Inter: la gara si giocherà sabato 10 agosto 2019 alle ore 21.30 nel palcoscenico dello Stadio Mestalla di Valencia.

Consueto 3-5-2 per il tecnico salentino, che in attesa di poter disporre dell’ultimo arrivato Romelu Lukaku punterà in avanti sulla coppia composta da Lautaro Martínez e Politano. A centrocampo Candreva e Dalbert dovrebbero essere i due esterni, con in mezzo Brozovic in regia e Sensi e Barella ad agire da mezzali. In difesa, davanti ad Handanovic, D’Ambrosio, De Vrij e Skriniar comporranno la linea a tre. Nel Valencia, che giocherà con il 4-4-2, Maxi Gomez e Rodrigo comporranno il tandem offensivo, mentre a centrocampo dovrebbe esserci spazio per l’ex Kondogbia.

La sfida Valencia-Inter sarà trasmessa in diretta e in esclusiva in chiaro da NOVE (canale 9 del Digitale terrestre), con la telecronaca di Carlo Pizzigoni e il commento tecnico di Federico Zanon. Tifosi e appassionati potranno seguire il match anche in diretta streaming su Dplay, la piattaforma streaming di Discovery, e sul sito it.eurosport.com.

Valencia-Inter

Competizione: Trofeo Naranja

Quando: Sabato 10 agosto 2019

Fischio d’inizio: ore 21.30

Dove vederla in tv: NOVE (canale 9 del digitale terrestre)

Dove vederla in streaming: Dplay o it.eurosport.com

Stadio: Mestalla (Valencia, Spagna)



Le probabili formazioni

VALENCIA (4-4-2): Cillessen; Wass, Garay, Gabriel, Gayá; Soler, Dani Parejo, Kondogbia, Guedes; Maxi Gomez, Rodrigo. All. Marcelino

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Sensi, Brozovic, Barella, Dalbert; Lautaro Martínez, Politano. All. Conte

