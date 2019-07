Amichevoli Atalanta 2019, sette impegni per gli orobici di Gasperini

Amichevoli Atalanta 2019, saranno gli sette impegni per gli orobici di Gasperini sulla strada verso la nuova stagione

Con il raduno in programma per l’11 luglio, l’Atalanta si appresta a cominciare la nuova stagione. Quella che vedrà gli orobici di Gasperini fare il loro storico esordio in Champions League. E sono sette le amichevoli in programma per affinare al meglio la condizione.

Le prime tre si terranno in ritiro a Clusone: contro il Clusone domenica 14 luglio, contro il Brusaporto sabato 20 e contro il Renate domenica 21. Quindi viaggio in Inghilterra e test con lo Swansea sabato 27, con il Norwich-Atalanta martedì 30 e con il Leicester venerdì 2 agosto. Ultima uscita al cospetto del Getafe sabato 10.