Ancelotti: «James Rodriguez non è ancora del Napoli. Per le cessioni…»

Carlo Ancelotti, in conferenza stampa, ha parlato anche del mercato. Le sue parole su James Rodriguez e non solo.

JAMES RODRIGUEZ – «La qualità del gioco è alla base del nostro calcio. James è un giocatore che conosco molto bene, ma purtroppo non è ancora un giocatore del Napoli. Magari non lo sarà mai. Non parlo di giocatori non del Napoli».

MERCATO – «La volontà è di migliorare la rosa, ci sono tanti nomi che stiamo valutando. Ci sono poi possibilità di prendere giocatori o meno. Non ho dato l’ok per la cessione di nessun giocatore. Se qualcuno vuole cambiare aria, ci saranno i momenti per valutare».

MANOLAS – «Era uno dei migliori sul mercato in quel ruolo».

ICARDI – «Ottimo giocatore, ci sono tanti nomi. L’unico che non avete fatto è quello di Ronaldo perché non è sul mercato! Per Icardi c’è apprezzamento».