Le parole di Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, in conferenza stampa, alla vigilia del match con il Cagliari

Vigilia di campionato per il Napoli di Ancelotti che domani scenderà in campo per sfidare il Cagliari. Il tecnico azzurro ha parlato così in conferenza stampa: «La gara è importante perché abbiamo l’opportunità di conservare il secondo posto, arrivare a quota 80 punti e chiudere la stagione nel migliore dei modi. I segnali che arrivano dalla squadra sono importanti, proveremo a chiudere bene. Incontro con Insigne e la moglie di Trippier in città? Stiamo parlando da un bel po’ del futuro. C’è stato l’incontro, la volontà di Lorenzo di restare e prolungare, ma non c’è mai stata da parte nostra la volontà di cederlo e la settimana è servita a questo e siamo contenti che resterà. Per le trattative c’è ancora tempo, fino al 31 agosto possono succedere tante cose. La moglie di Trippier in città ma Napoli è una bella città. Io manager? No, non è una cosa che mi interessa, la dirigenza è competenza, non rubo il lavoro ad altri più capaci, da visitare».

Prosegue Carlo Ancelotti: «Tifosi? Per noi è uno stimolo averli allo stadio, credo che non sia stata solo colpa delle prestazioni. Lo stadio non era pieno neanche nei periodi buoni, è più complesso il problema del San Paolo. Non è solo legato ai risultati. Albiol? Sta bene e giocherà. Lozano? Gioca in un’altra squadra e non mi piace parlarne. Sono tra i giocatori che stiamo valutando, poi c’è di mezzo anche la valutazione tecnica, le trattative, alcuni che non vogliono venire. Ronaldo o Messi? Difficile scegliere, sono due giocatori unici che fanno la differenza da soli. Barella? E’ un bravo calciatore ma non rientra tra quelli che stiamo valutando. Cessioni? Nessuno ha chiesto di andar via. Lite Adani-Allegri? Non c’è solo l’estetica, ma l’efficacia, ma non sono cose in antitesi. Bisogna avere una squadra organizzata che giochi bene perché in questo modo hai più possibilità di fare risultati. Callejon? C’è stato un malinteso, si è chiarito, ed è sereno».