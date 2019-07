Andersen Lione: un grande innesto per Sylvinho

L’ufficialità è arrivata, Joachim Andersen è un nuovo giocatore del Lione. Sylvinho si troverà un difensore con grandi qualità in fase di impostazione

Nel corso dell’ultima stagione, Joachim Andersen si è affermato come uno dei giovani difensori più promettenti del panorama internazionale. Non a caso il Lione ha investito parecchi soldi per assicurarsi le sue prestazioni.

Oltre alla capacità di mantenere una linea alta, Andersen ha grandi qualità in fase di impostazione. Come ha scritto Whoscored, tra i difensori under 23 della scorsa Serie A, Andersen è stato il primo per passaggi totali riusciti, ben 1802. Lione può essere un importante passo in avanti per la sua carriera.