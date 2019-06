Andreazzoli-Empoli, addio: ufficiale la risoluzione di contratto

L’Empoli ha risolto consensualmente il contratto con l’allenatore Aurelio Andreazzoli: il comunicato ufficiale

«L’Empoli FC comunica di aver risolto consensualmente il contratto in essere con il tecnico della prima squadra Aurelio Andreazzoli. Al tecnico vanno i più sentiti e sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto da parte di tutta la società azzurra e i migliori auguri per il futuro sportivo e professionale».

Con questo comunicato, è diventata ufficiale la separazione tra il tecnico Andreazzoli e l’Empoli. L’allenatore è così pronto per firmare la sua nuova avventura col Genoa.