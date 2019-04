Empoli, parla Andreazzoli: «Non meritavamo i tre punti contro l’Atalanta»

Il tecnico dei toscani analizza il pareggio dell’Empoli coi nerazzurri: «Siamo contenti del punto guadagnato, Dragowski è stato bravo»

Aurelio Andreazzoli ha analizzato ai microfoni di Sky Sport il pareggio per 0-0 tra Atalanta ed Empoli: «Siamo contenti del punto guadagnato, abbiamo fatto tanta fatica per conquistarlo. Dragowski è stato bravo. Potevamo portare a casa i tre punti, anche se sarebbero stati forse eccessivi. Ma non siamo stati a guardare. Siamo contenti del risultato, anche se torniamo a casa preoccupati dalla condizione fisica di qualche calciatore».

SUGLI INFORTUNATI – «Sembra anche a me, pare serio. Farias è uscito subito al primo accenno, dovrebbe essere un lieve infortunio. Non è un problema, invece, per Nikolaou, uscito a causa dei crampi. Forse ha retto anche troppo».

SULLA PARTITA – «Ci è mancata un po’ di energia, l’Atalanta avrebbe potuto soffrirla un po’. Ma quando hai necessità di portar via con i denti e con le unghia anche un punto, si perde qualcosina. Ripeto: nel finale sarebbe potuta andare diversamente. Sul gioco siamo confortati, così come per il risultato. Non credo che il punto non sposti la classifica: lo fa minimamente stasera, ma potrebbe essere molto importante a fine stagione».