Di Livio allenerà la nazionale azzurra delle Poste

Angelo Di Livio è il nuovo selezionatore della nazionale delle Poste Italiane che il 31 marzo giocherà contro la nazionale cantanti

Secondo una indiscrezione riportata dal sito Gianlucadimarzio.com, l’ex ‘soldatino’ di Juve e Fiorentina, Angelo Di Livio, allenerà la Nazionale delle Poste Italiane. Una iniziativa mirata a favorire lo spirito di squadra tra persone che lavorano insieme. Angelo Di Livio è stato il selezionatore della nazionale, scegliendo i 30 migliori calciatori al termine di un lungo stage. La nazionale azzurra delle Poste debutterà il 31 marzo a Fano nella sfida contro la Nazionale Cantanti il cui incasso sarà devoluto in beneficenza alla Tma Onlus, cooperativa sociale che fornisce assistenza terapeutica alle persone affette da autismo.

Alla selezione per far parte dell’ambita nazionale, hanno preso parte i dipendenti di Poste Italiane e tesserati con una società dilettantistica. E’ venuta fuori una rosa dall’età non più verde, con una media di 35 anni. Molto probabilmente, dopo questa iniziativa, la partecipazione allo stage sarà ben più nutrita.