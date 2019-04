Ansaldi e la pancia piena: sorriso pazzo su Instagram – FOTO

Ansaldi posta su Instagram una foto pazza e si gode il momento di ottima forma al Torino

Ansaldi vive un momento di ottima forma, sembrano finalmente distanti i brutti infortuni che lo hanno tenuto spesso fermo ai box. Ed ora, è protagonista indiscusso della cavalcata europea del suo Toro.

Nel frattempo, Ansaldi posta una foto davvero pazza sul profilo Instagram che ricorda quella di Jim Carrey in The Mask. L’argentino prepara il caratteristico choripàn argentino e fa il pieno in vista del derby con la Juve.