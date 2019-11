Antognoni: «Chiesa protagonista in azzurro, ora lo sia alla Fiorentina»

Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha parlato di Federico Chiesa e del suo attuale stato di forma

Antognoni, presente al Trofeo Maestrelli di Montecatini, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Federico Chiesa, talento della Fiorentina. Ecco le parole del team manager viola sull’esterno raccolte da Tuttomercatoweb.com.

«Chiesa protagonista in azzurro? Prima voglio vederlo protagonista alla Fiorentina: quella è l’unica strada per la Nazionale. Sta vivendo un momento particolare, ma i suoi valori non si discutono».