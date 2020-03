Aquilani: «La Fiorentina è in mano a persone straordinarie»

Alberto Aquilani ha parlato della Fiorentina ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole dell’ex centrocampista

FIORENTINA – «La Fiorentina è in mano a persone straordinarie, con passione e amore per il calcio infinito. Per noi che amiamo Firenze è la garanzia più grande. Non so se si può ripetere quanto è stato fatto, ma con caratteristiche diverse, penso che si può pensare in grande. Futuro? Sono in una società con grande ambizioni, come ce ne sono poche in Italia, in cui sono stimatissimo. L’affetto per la Roma rimane, oggi non mi fa di pensarci perché sono uno degli allenatori della Fiorentina».