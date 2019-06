Aquilani lascia il calcio giocato, la Roma lo saluta così – VIDEO

Alberto Aquilani ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dal calcio giocato: la Roma ha voluto salutarlo così

Oggi Alberto Aquilani ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. La Roma ha voluto salutare il centrocampista che in maglia giallorossa ha giocato 9 anni tra giovanili e prima squadra, in due riprese. Il club capitolino ha pubblicato un video che ripercorre le sue gesta.

«Oggi Alberto Aquilani ha comunicato il suo addio al calcio giocato. Grazie per le emozioni vissute insieme in giallorosso e in bocca al lupo da tutta» ha scritto la Roma.