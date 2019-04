Arbitri Serie A: ecco le designazioni per il prossimo turno di campionato, il 29esimo. Giacomelli per Cagliari-Juve, Mariani per Genoa-Inter

Ultimo turno infrasettimanale per la nostra Serie A, giunta alla 30esima giornata. Sarà Giacomelli a dirigere l’anticipo di martedì tra Cagliari e Juventus in programma alle ore 21: al Var ci saranno La Penna e Marrazzo. Empoli–Napoli, in programma mercoledì alle 19, è stata affidata a Doveri con Abisso e Valeriani al Var. La sfida tra Genoa e Inter di mercoledì alle 21 sarà diretta dall’arbitro Mariani mentre Di Bello e Liberti saranno al Var. Banti è il fischietto designato per Milan–Udinese (si gioca martedì alle 19) con Pasqua e Schenone al Var. Roma–Fiorentina (mercoledì alle 21) sarà diretta da Massa con Mazzoleni e Bindoni. La gara tra Spal e Lazio (mercoledì alle 21) invece è stata affidata a Guida con Orsato e Mondin addetti al Var. Arbitri Serie A, ecco le designazioni complete della 30esima giornata.

ATALANTA – BOLOGNA Giovedì 04/04 h.21.00

ROCCHI

MELI – PASSERI

IV: PICCININI

VAR: PAIRETTO

AVAR: RANGHETTI

CAGLIARI – JUVENTUS Martedì 02/04 h. 21.00

GIACOMELLI

CALIARI – IMPERIALE

IV: MARINELLI

VAR: LA PENNA

AVAR: MARRAZZO

EMPOLI- NAPOLI h. 19.00

DOVERI

LONGO – ROCCA

IV: RAPUANO

VAR: ABISSO

AVAR: VALERIANI

FROSINONE – PARMA

MANGANIELLO

SANTORO – LOMBARDI

IV: MARINI

VAR: DI PAOLO

AVAR: POSADO

GENOA – INTER

MARIANI

VUOTO – TASSO

IV: CHIFFI

VAR: DI BELLO

AVAR: LIBERTI

MILAN – UDINESE Martedì 02/04 h. 19.00

BANTI

FIORITO – GORI

IV: GHERSINI

VAR: PASQUA

AVAR: SCHENONE

ROMA – FIORENTINA

MASSA

ALASSIO – DI LIBERATORE

IV: CALVARESE

VAR: MAZZOLENI

AVAR: BINDONI

SASSUOLO – CHIEVO Giovedì 04/04 h.19.00

MAGGIONI

TONOLINI – AFFATATO

IV: DIONISI

VAR: VALERI

AVAR: DI IORIO

SPAL – LAZIO

GUIDA

VILLA – DI VUOLO

IV: GIUA

VAR: ORSATO

AVAR: MONDIN

TORINO – SAMPDORIA

MARESCA

COSTANZO – TOLFO

IV: ABBATTISTA

VAR: AURELIANO

AVAR: LO CICERO