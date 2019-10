Uragano Argentina sull’Ecuador: scintille tra Lautaro e Paredes per un calcio di rigore

L’Argentina schianta per 6-1 l’Ecuador nell’amichevole disputata ad Elche: scintille tra Lautaro Martinez e Paredes per un penalty

L’Argentina ha schiantato per 6-1 l’Ecuador nell’amichevole disputata ad Elche ma la partita è stata segnata anche da un battibecco avvenuto tra Lautaro Martinez e Leandro Paredes. I due sono venuti a contatto per la trasformazione del calcio di rigore che è valso il momentaneo 3-0, procurato dall’attaccante dell’Inter che avrebbe voluto battere il penalty, salvo scontrarsi con la volontà del centrocampista del Psg, indicato come realizzatore dal ct.

Ne è nato un piccolo battibecco sedato da Rodrigo De Paul, ma dopo la rete di Paredes i due si sono abbracciati per esultare. Da segnalare il gol del difensore viola German Pezzella.