Argentina, la carica di Lautaro: «Ora comincia la nostra coppa» – VIDEO

L’Argentina attesa dal banco di prova chiamato Venezuela. Lautaro lancia la carica: «Ora comincia la nostra coppa, daremo tutto»

L’Argentina è attesa dal suo quarto di finale di Coppa America contro il Venezuela. Grossa chance per Messi e compagni che avranno la possibilità di affrontare il Brasile nell’eventuale semifinale. Gara da non sottovalutare, poiché gli avversari si sono dimostrati insidiosi e in forma in queste prime partite.

Ad affiancare il fenomeno del Barcellona sarà, con tutta probabilità, Lautaro Martinez. In conferenza stampa si è mostrato motivato e voglioso: «Lavoriamo da settimane e ora abbiamo ricaricato le pile. Ora comincia la nostra coppa. Dobbiamo dare tutto, in una partita secca, per ottenere il risultato».