Arsenal-Chelsea, i Gunners confidano nel totem Aubameyang

Per vincere il derby, l’Arsenal si affida a Aubameyang. Il gabonese è il più decisivo: ecco perché

Il derby di Londra tra Arsenal e Chelsea è una delle sfide più affascinanti e sentite di tutta la Premier League. I Gunners al momento si trovano al 6° posto, con 6 punti in meno ai Blues, subito sotto al podio. Per vincere, Unai Emery ha bisogno di una prova di personalità da parte dei suoi uomini, in particolare da Pierre-Emerick Aubameyang. Il gabonese, infatti, si è dimostrato il più decisivo, in particolare nei match casalinghi. In campionato, la punta è stata coinvolta in ben 20 gol della sua squadra (15 gol e 5 assist).