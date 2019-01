Arsenal-Chelsea: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Arsenal-Chelsea, 23ª giornata Premier League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Il derby più importante di Londra. Non necessariamente il più sentito delle tante stracittadine della capitale, ma sicuramente uno dei più seguiti del panorama calcistico mondiale. Riaccesosi a partire dagli anni ’90, in seguito alla rinascita dei Blues, Arsenal-Chelsea vanta ben 196 precedenti, un numero esorbitante che giustifica la rivalità storiche tra la formazione di casa del borgo di Islington e quella ospite del borgo di Hammersmith e Fulham. Separate da 6 punti con i Gunners costretti a rincorrere e reduci dal passo falso esterno contro il West Ham, le due squadre arrivano a questa sfida, rispettivamente, con 41 e 47 punti. La formazione di Sarri, poi, reduce dalla vittoria ottenuta contro il Newcastle, avrà già in tribuna il regalo tanto atteso dall’ex tecnico del Napoli, quel Gonzalo Higuain tanto desiderato e ora finalmente raggiunto. Le parole al miele di Emery nei confronti del tecnico toscano non possono che aver reso gli animi più distesi, ma è inevitabile che questa partita si possa rivelare uno spartiacque determinante per la stagione. Appena disponibili, verranno pubblicate le formazioni ufficiali e, a seguire, la cronaca live del match.

Arsenal-Chelsea: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 18.30

Arsenal-Chelsea: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiali

Arsenal-Chelsea: probabili formazioni e pre-partita

Arsenal (3-4-2-1): Leno; Mustafi, Sokratis, Koscielny; Maitland-Niles, Guendouzi, Xhaka, Kolasinac; Aubameyang, Iwobi; Lacazette.

Chelsea (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Rudiger, Luiz, Alonso; Kanté, Jorginho, Kovacic; Pedro, Hazard, Willian.

Arsenal-Chelsea Streaming: dove vederla in tv

Arsenal-Chelsea sarà trasmessa a partire dalle ore 18.30 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Football (canale 203 dello Sky Box, in HD 242), Sky Sport 1 (canale 201 dello Sky Box, in HD 240) e Sky Calcio 1 (canale 251 dello Sky Box), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.