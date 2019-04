Arsenal, Emery senza paura: «Rispetto il Napoli, ma ho fiducia»

L’allenatore dell’Arsenal, Unai Emery, è già proiettato verso la sfida di ritorno col Napoli: «Squadra forte, ma c’è consapevolezza in noi»

Il 2-0 a favore maturato all’Emirates Stadium contro il Napoli nella gara di andata dei quarti di finale di Europa League porta grande fiducia in casa Arsenal in vista della sfida di ritorno che si giocherà giovedì prossimo al San Paolo. L’allenatore dei Gunners, Unai Emery, è soddisfatto della prova dei suoi ed è ottimista sulla qualificazione alle semifinali, nonostante si aspetti una gara difficile in terra campana.

«Giovedì ci troveremo dinanzi la qualità del Napoli e una bella atmosfera. – ha affermato il tecnico spagnolo nella conferenza stampa post partita – Sappiamo che loro sono molto forti in casa, ma ho fiducia nei miei giocatori e nella mia squadra. Avremo tanto rispetto per il Napoli, ma anche tanta consapevolezza in noi. Possiamo essere felici del fatto che in casa riusciamo a ottenere buone prestazioni, sta a noi adesso migliorare anche quelle in trasferta».