Arsenal-Tottenham 1-2: risultato e diretta live

Arsenal-Tottenham, 14ª giornata Premier League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Benvenuti qui su Calcionews24 per la diretta del big match di Premier League tra Arsenal e Tottenham. Una sfida affascinante, uno dei derby più sentiti di Londra, il North London Derby quest’anno vede affrontarsi due squadre in forma, pronte a tutto per scalare la classifica. Scelte differenti dei due allenatori rispetto alla vigilia. L’Arsenal rinuncia alla difesa a 4 in favore di una linea a 3 con Mustafi, Sokratis e Holding davanti a Leno. Mediana a quattro con Bellerin e Kolasinac sulle fasce e Torreira e Xhaka al centro. Davanti il trio tutta velocità con Iwobi e Mkhitaryan esterni e Aubameyang unica punta. Fuori Lacazette e Ozil, dati come possibili titolari nei giorni scorsi. Tutto più o meno confermato invece per Pochettino, che affronterà i Gunners con il suo classico 4-2-3-1. Vertonghen farà compagnia al giovane Foyth al centro della difesa, con Aurier e Davies esterni. Dier e Sissoko comporranno la cerniera in mediana con il trio Eriksen, Alli e Son dietro il bomber Harry Kane

Arsenal-Tottenham 1-2: il tabellino

MARCATORI: 10′ Aubameyang, 30′ Dier, 34′ Kane

ARSENAL (3-4-3): Leno; Mustafi, Sokratis, Holding; Bellerin, Torreira, Xhaka, Kolasinac; Iwobi, Aubameyang, Mkhitaryan. Allenatore: Unay Emery

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Aurier, Foyth, Vertonghen, Davies; Sissoko, Dier; Son, Alli, Eriksen; Kane. Allenatore: Mauricio Pochettino

ARBITRO: Mike Dean

NOTE: Ammonito Vertonghen, Dier, Mustafi

Arsenal-Tottenham: diretta live e sintesi

49′ Finisce un super primo tempo all’Emirates

48′ Mustafi pericolosissimo di testa! Lloris salva con la palla indirizzata sotto al sette!

47′ Segnalati tre minuti di recupero. Torreira combatte in mezzo al campo, palla ad Iwobi che serve Mkhitaryan che cerca al centro Aubameyang, ma Davies manda in corner

46′ Mustafi prova in rovesciata dal corner, palla altissima.

45′ Calcio d’angolo per l’Arsenal grazie a un bell’intervento di Dier su Xhaka. Sugli sviluppi, Aurier devia ancora in angolo un cross di Mkhitaryan

44′ Ripartenza pericolosissima dell’Arsenal, Iwobi serve Kolasinac che crossa rasoterra per Aubameyang che solo davanti a Lloris calcia centrale. Per fortuna dell’attaccante segnalata posizione di fuorigioco.

40′ Arsenal in confusione e visibilmente nervoso. Gli Spurs dopo l’inizio shock dominano il gioco senza problemi

37′ I toni si scaldano, entrataccia di Mustafi su Son, giallo per il tedesco.

34′ Splendido rigore di Kane! Botta sulla sinistra, Leno vola a destra. Il Tottenham passa in vantaggio!

33′ Succede di tutto all’Emirates! Rigore per il Tottenham! Ripartenza furiosa degli Spurs, Son viene atterrato in area da Holding che scivola in maniera molto scomposta, anche se il sudcoreano sembra tuffarsi. Kane dal dischetto.

30′ Pareggio del Tottenham! Punizione sulla sinistra di Eriksen che calcia una bellissima palla al centro, Dier si fionda sul primo palo e supera Leno che con un bagher pallavolistico si tira la palla in porta! Scoppia una rissa tra Alli e la panchina dei Gunners! Dier ammonito per aver zittito il pubblico di fede opposta

26′ Il ritmo continua a essere furioso, le squadre volano da una parte all’altra del campo senza riuscire a sfondare

23′ Ancora il Tottenham, Eriksen serve Son sulla sinistra che salta tre giocatori dell’Arsenal e calcia in porta, Leno attento sul primo palo. Crescono gli Spurs

22′ Bel passaggio di Alli per Eriksen che serve in mezzo Kane, l’onnipresente Kolasinac manda in angolo. Sugli sviluppi rinviano i Gunners

19′ Ancora Kolasinac che sfonda sulla sinistra, serve dall’altro lato Bellerin ma Davies respinge, ci prova Torreira sulla ribattuta ma manda a lato.

18′ Arsenal vicino al raddoppio! Bellissimo cambio di gioco di Xhaka che serve Kolasinac, il bosniaco crossa in mezzo per Iwobi che calcia di prima intenzione, grandissima parata di Lloris che respinge

17′ Pressing dell’Arsenal furioso, il Tottenham non riesce a rendersi pericoloso

13′ Partita a ritmo elevatissimo, ripartenza dell’Arsenal con Aubameyang e Iwobi, il nigeriano prova a servire il gabonese che cicca la palla davanti la porta.

12′ Prova a rispondere il Tottenham con Son, che in ripartenza calcia su Leno che respinge in calcio d’angolo. Holding spazza.

10′ Gol dell’Arsenal! Aubameyang non sbaglia dal dischetto e spiazza Lloris, 1-0 Gunners

9′ Calcio di rigore per l’Arsenal! Sulla punizione Mustafi sfiora di testa ma Vertonghen tocca la palla di mano! Non ha dubbi Mike Dean. Giallo per il belga! Aubameyang sul dischetto.

8′ Fallo di Aurier su Aubameyang, buona punizione per i Gunners sull’altezza del corner di sinistra

6′ Ritmo molto elevato, il Tottenham si difende bene ma l’Arsenal prova a sfondare sulle fasce con continuità. Buono il filtro di Torreira a centrocampo.

3′ L’Arsenal prova a dettare il ritmo della partita, fuggendo sulle fasce grazie a Bellerin e Kolasinac che provano due volte a servire in mezzo Aubemayang. Gli Spurs respingono

2′ Subito l’Arsenal davanti, con Mkhitaryan che fugge sulla destra e serve al centro Aubameyang che di testa manda alto

1′ Iniziato il North London Derby!

Tutto pronto all’Emirates tra Arsenal e Tottenham, le squadre stanno entrando in campo

Diretta live dalle ore 15.05

Arsenal-Tottenham: formazioni ufficiali

Arsenal (3-4-3): Leno; Mustafi, Sokratis, Holding; Bellerin, Torreira, Xhaka, Kolasinac; Iwobi, Aubameyang, Mkhitaryan. A disposizione: Cech, Lichtseiner, Maitland-Miles, Guendouzi, Elneny, Ramsey, Lacazette. Allenatore: Unay Emery

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Aurier, Foyth, Vertonghen, Davies; Sissoko, Dier; Son, Alli, Eriksen; Kane. A disposizione: Gazzaniga, Alderweireld, Rose, Walker-Peters, Winks, Lucas, Llorente. Allenatore: Mauricio Pochettino

Arsenal-Tottenham: probabili formazioni e pre-partita

Tornano i titolari nell’Arsenal di Unay Emery dopo il turnover in Europa League che comunque ha permesso di ottenere i 3 punti contro la modesta squadra ucraina del Vorskla. Ballottaggio in porta tra Cech e Leno, con il secondo nettamente favorito. Torreira e Xhaka proteggeranno in mediana i 4 della difesa, con Mustafi e Holding centrali e Bellerin e Kolasinac sulle fasce: la loro velocità sarà fondamentale per affrontare gli esterni del Tottenham. Dietro all’unica punta Lacazette, pronti Ozil e Aubemayang, e uno tra Iwobi e Mkhitaryan. Nel Tottenham, Pochettino dovrebbe far tornare dal primo minuto Eriksen, Son e Dier, partiti dalla panchina contro l’Inter. Dietro pronto Foyth, escluso dalla lista Champions in coppia con Alderweireld, con Aurier e Davies esterni. Sissoko farà compagnia a Dier, con Alli trequartista dietro il titolarissimo Harry Kane.

Arsenal (4-2-3-1): Leno; Bellerin, Mustafi, Holding, Kolasinac; Torreira, Xhaka; Iwobi, Ozil, Aubameyang; Lacazette. Allenatore: Unay Emery

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Aurier, Foyth, Alderweireld, Davies; Sissoko, Dier; Son, Alli, Eriksen; Kane. Allenatore: Mauricio Pochettino

Arsenal-Tottenham: I precedenti del match

L’attesissimo North London Derby è una delle partite più attese di tutta la stagione per le due squadre, con la rivalità tra Gunners e Spurs che è sempre accesissima. Le squadra si sono affrontate 52 volte in Premier League, con 19 vittorie dell’Arsenal, 21 pareggi e 12 vittorie del Tottenham. L’ultimo scontro è stato vinto lo scorso febbraio dagli uomini di Pochettino, 1-0 all’Emirates con gol di Kane. L’ultima partita all’Emirates tuttavia è finita con un successo per i Gunners, con un 2-0 firmato Mustafi e Sanchez. Una curiosità: prima di affrontarsi nuovamente in Premier League il 2 marzo, le due squadre si incontreranno anche nei quarti di finale di coppa di lega il prossimo 19 dicembre, in una sfida da dentro o fuori che già si preannuncia elettrizzante

Arsenal-Tottenham: L’arbitro del match

L’arbitro della gara sarà Mike Dean, uno tra i più esperti fischietti dell’intera Premier League. Internazionale dal 2003, ha già arbitrato una partita di entrambe le squadre quest’anno: la vittoria del Tottenham contro il Wolverhampton per 3-2 di Premier League e la vittoria dell’Arsenal in coppa di lega contro il Brentford. L’anno scorso, è stato proprio Mike Dean ad arbitrare la vittoria dei Gunners sugli Spurs, con il 2-0 firmato come detto da Mustafi e Sanchez.

Arsenal-Tottenham Streaming: dove vederla in tv

Arsenal-Tottenham sarà trasmessa a partire dalle ore 15.05 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Football (canale 203 dello Sky Box, in HD 242), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV.