Arsenal-Valencia DIRETTA LIVE | Formazioni ufficiali – Moviola – Pagelle – Sintesi

Arsenal-Valencia, andata semifinale Europa League 2018-2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, moviola, pagelle, tabellino e sintesi

Ci siamo, chi andrà a giocare la finale di Baku? Arsenal-Valencia da un lato, Eintracht-Chelsea dall’altro. Gli inglesi giocheranno l’andata in casa. Dopo aver eliminato il Napoli, Emery vuole regalarsi la sua quarta Europa League dopo le altre tre vinte con il Siviglia. Altro record. Ma di fronte c’è il Valencia di Marcelino, una delle rivelazioni di quest’anno. Dopo aver eliminato il Villarreal, i valenciani sognano il ritorno in una finale europea.

Arsenal-Valencia: pagelle e tabellino

In attesa di comunicazione

Arsenal-Valencia: diretta live, moviola e sintesi

Diretta live dalle ore 21

Arsenal-Valencia: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Arsenal-Valencia: probabili formazioni e pre-partita

Emery arriva al partitazo con molti dubbi. Il primo riguarda Monreal. Se dovesse recuperare, allora spazio alla difesa a 3 con il solito 3-4-1-2. Cech tra i pali, terzetto difensivo composto da Koscielny, Papastathopoulos e lo stesso Monreal. Sulle fasce spazio a Maitland-Niles e Kolasinac. A centrocampo fuori Ramsey, infortunato e stagione finita, ecco Xhaka e Torreira. Dietro i due bomber Aubameyang e Lacazette spazio a Mesut Ozil, fantasista dai colpi di genio sempre in canna.

4-4-2 confermatissimo per Marcelino. Neto tra i pali, poi Piccini, Garay, Gabriel e Gayà in difesa. Sulle fasce ci saranno Soler e Guedes, l’uomo in più, mentre a centrocampo toccherà al tandem Parejo-Wass. In avanti Rodrigo e Gameiro, che con Emery ha vinto l’Europa League.

VALENCIA (4-4-2): Neto, Piccini, Garay, Gabriel, Gayà; Soler, Wass, Parejo, Guedes; Rodrigo, Gameiro. All: Marcelino Garcia Toral

ARSENAL (3-4-1-2): Cech, Koscielny, Papastathopoulos, Monreal; Maitland-Niles, Xhaka, Torreira, Kolasinac; Ozil; Aubameyang, Lacazette. All: Emery

Arsenal-Valencia Streaming: dove vederla in tv

Arsenal-Valencia sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Uno (canale 201 dello Sky Box in HD) e Sky Sport (canale 252 satellitare in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.