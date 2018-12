Ascoli-Brescia: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Ascoli-Brescia, 17ª giornata Serie B 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Il Brescia secondo in classifica sfida nella 17ª giornata di Serie B in trasferta l’Ascoli allo stadio Cino e Lillo Del Duca. Le Rondinelle hanno pian piano risalito la classifica del campionato cadetto e adesso puntano dritto alla promozione nella massima serie da cui mancano da ben 8 anni (stagione 2010-2011). Dall’altra parte c’è l’Ascoli che non sta deludendo le aspettative, ma l’andamento è sicuramente altalenante. La formazione di Vivarini ha messo in cassaforte 20 punti in 15 gare equamente suddivise tra pareggi, vittorie e sconfitte. La zona play-off per i marchigiani al 10° posto non è molto distante e con un successo nell’anticipo del venerdì potrebbero addirittura, in virtù di una classifica molto corta, balzare in settima posizione davanti a Benevento e Perugia. Tra pochi minuti via alla diretta live con gli aggiornamenti su Ascoli-Brescia:

Ascoli-Brescia: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 21

Ascoli-Brescia: formazioni ufficiali

Ascoli-Brescia: probabili formazioni e pre-partita

Il tecnico Vivarini proverà a far punti contro i lombardi per cercare di entrare nella zona play-off in attesa delle gare delle dirette concorrenti. Per la sfida, l’allenatore del club marchigiano dovrebbe confermare gran parte dell’undici sceso in campo contro il Cittadella nello scorso turno del campionato cadetto. La retroguardia, davanti al portiere Lanni, dovrebbero scendere in Laverone, Brosco, Padella e D’Elia. Sulla linea mediana davanti la difesa confermato il trio composto da Addae, Troiano e Frattesi, mentre sulla trequarti torna dalla squalifica Ninkovic. Il reparto avanzato sarà affidato alla coppia Ardemagni-Beretta. Il Brescia vuole mantenere il secondo posto e provare a ridurre il gap dal Palermoin vetta alla classifica. Corini, dunque, cerca tre punti importanti in trasferta ad Ascoli e per questo opterà per il miglior undici a disposizione. In difesa, nel consueto 4-3-1-2 a specchio rispetto agli avversari, dovrebbe andare Sabelli, Gastaldello, Romagnoli e Curcio. A centrocampo agiranno davanti la retroguardia Bisoli, Tonali e Ndoj con Spalek sulla trequarti alle spalle della coppia offensiva Torregrossa-Donnarumma.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-1-2): Lanni; Laverone, Brosco, Padella, D’Elia; Addae, Troiano, Frattesi; Ninkovic; Ardemagni, Beretta. Allenatore: Vivarini.

PROBABILE FORMAZIONE BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Gastaldello, Romagnoli, Curcio; Bisoli, Tonali, Ndoj; Spalek; Torregrossa, Donnarumma. Allenatore: Corini.

Ascoli-Brescia: i precedenti del match

Le due formazioni si sono sfidate complessivamente in 40 occasioni, di cui 30 nel campionato cadetto. Nelle 30 sfide disputate in Serie B, il bilancio pende a favore dei bianconeri che hanno ottenuto 14 vittorie contro le 7 dei lombardi, 9 sono i pareggi totali. Nei 14 precedenti giocati tra le mura amiche dell’Ascoli, i padroni di casa sono nettamente avanti con 9 vittorie, 1 sola sconfitta e 4 pareggi.

Ascoli-Brescia: l’arbitro della sfida

L’anticipo della 17ª giornata di Serie B sarà diretto dall’arbitro Luigi Nasca della sezione di Bari coadiuvato dagli assistenti arbitrali De Meo e Bindoni. Il quarto uomo ufficiale è Antonio Di Martino.

Ascoli-Brescia Streaming: dove vederla in tv

Ascoli-Brescia sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN, e in chiaro sulle frequenze di RAI Sport (anche in HD, canale 57 del digitale terrestre) e tramite app e sito Rai Play: Clicca qui per abbonarti gratis per un mese a DAZN.