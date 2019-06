Atalanta, si dimezza il valore di Barrow: quale futuro per il centravanti

Atalanta, la rosa bergamasca triplica il suo valore, ma c’è una nota negativa: Musa Barrow. Il piano della dea per recuperare il gambiano è il prestito: la situazione

Il valore della rosa dell’Atalanta si è triplicato nell’ultima stagione. Secondo le stime di Transfermarkt, ad esempio, la valutazione di Gollini è passata da 5 a 15, mentre quella di Djimsiti da 3 a 10 milioni. Tuttavia, nel capolavoro di Gasperini c’è anche qualche parabola discendente. Anzi, una sola: Musa Barrow.

L’anno scorso il Borussia Dortmund offriva ben 20 milioni per l’attaccante gambiano. Ora il suo valore è sceso a 10. Un involuzione che tuttavia non frena l’Atalanta. Il classe 1998 è un ottimo prospetto e un futuro in prestito potrebbe farlo tornare più forte. Su di lui ci sono club di Serie A e Bundesliga.