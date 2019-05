Atalanta, bisogna concentrare le forze per lo scatto finale. Gasp all’attacco

Atalanta pronta a vivere il momento decisivo della stagione: alle porta la finale di Coppa Italia e l’allungo decisivo per la Champions

Tre gare per terminare una stagione fino a questo momento perfetta. Tre gare per non buttare al vento quanto di buono fatto fino adesso. L’Atalanta deve raccogliere le energie fisiche e mentali per presentarsi al meglio in primis alla finale di Coppa Italia, in programma domani all’Olimpico contro la Lazio.

L’esito della partita, qualora positivo, potrebbe dare uno slancio non indifferente agli orobici in viste delle ultime due gare di campionato. C’è un sogno Champions League da continuare ad accarezzare, ma il Milan e la Roma non mollano la presa e mordono le caviglie alla Dea. Gasperini avrà catechizzato al meglio la squadra: è fuori dubbio che i suoi siano pronti per lo sprint finale.