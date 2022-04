Atalanta, Gasperini al bivio: sei partite poi l’incontro per il futuro

L’Atalanta vuole centrare l’Europa seppur sia lontana: Gasperini è al bivio, sei partite poi l’incontro per parlare di futuro

L’Atalanta ha le ultime sei partite per provare a tornare nella zona Europa in campionato. La sconfitta contro il Verona ha lasciato tanta delusione nell’ambiente nerazzurro.

Per Gasperini è arrivato il bivio: serve un finale di stagione con un cambio di marcia per provare a tornare in Europa. Sei partite e poi l’incontro con la società per capire il futuro. Previsti diversi cambi in dirigenza a partire dal Ds con Congerton in pole per sostituire Sartori e non è detto che anche Gasperini possa lasciare. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.