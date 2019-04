Atalanta-Bologna 4-0: risultato e cronaca in diretta live

Atalanta-Bologna 30ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

L’Atalanta di mister Gasperini è pronta ad ospitare il Bologna di Mihajlovic in occasione del posticipo del turno infrasettimanale valido per la 30esima giornata, in programma giovedì 4 aprile 2019 alle ore 21.

I bergamaschi sono alla ricerca di punti per continuare a sognare la Champions League e questa si presenta come la giusta occasione per recuperare punti da Milan e Lazio. Dal suo canto il Bologna deve rispondere alle vittorie di ieri della Spal e dell’Empoli.

Atalanta-Bologna 4-0: tabellino

MARCATORI: pt 3′ Ilicic, 5′ Ilicic, 9′ Hateboer, 15′ Zapata

ARBITRO: Rocchi di Firenze

15′ GOL DELL’ATALANTA CON ZAPATA che trova il tap in vincente dopo una bella azione personale

13′ Occasione per il Bologna con Kreijci che prova la conclusione e Gollini che respinge lateralmente

9′ GOL DELL’ATALANTA CON HATEBOER che trova lo specchio della porta dopo un bel passaggio dello scatenato Ilicic

5′ GOL DELL’ATALANTA CON ILICIC che trova il tap in vincente grazie ad una bella conclusione di destro che va ad infrangersi prima sul palo, per poi entrare in porta

3′ GOL DELL’ATALANTA CON ILICIC che dopo essersi portato la sul sinistro p riuscito a mette la palla a giro sotto il sette

2′ Calcio d’angolo per l’Atalanta che però non riesce a sfruttare l’occasione

1′ Calcio d’inizio, è iniziata la gara tra Atalanta e Bologna

Le squadre stanno entrando in campo

Si avvicina il calcio d’inizio. Tra pochi minuti via alla diretta live con gli aggiornamenti su Atalanta-Bologna.

Atalanta-Bologna: formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Palomino, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. Allenatore: Gasperini

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Calabresi, Gonzalez, Lyanco, Kreijci; Nagy, Pulgar, Donsah; Orsolini, Falcinelli, Sansone. Allenatore: Mihajlovic

Atalanta-Bologna: probabili formazioni e pre-partita

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata. A disposizione: Berisha, Rossi, Reca, Masiello, Castagne, Ibanez, Pessina, Kulusevski, Pasalic, Piccoli, Barrow. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Pulgar, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Falcinelli. A disposizione: Da Costa, Santurro, Calabresi, Gonzalez, Helander, Paz, Donsah, Krejci, Nagy, Dzemaili, Svanberg, Valencia, Palacio, Santander. Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Atalanta-Bologna: i precedenti del match

Si tratta della sfida numero 26 nella massima serie, quella tra Atalanta e Bologna in programma giovedì 4 aprile 2019 alle ore 21, in occasione del posticipo del turno infrasettimanale valido per la 30esima giornata. Le due compagini si sono affrontate anche due volte in Coppa Italia nella stagione 2001/02 e due volte in Serie B nella stagione 2005/06. Un bilancio favorevole all’Atalanta che conta ben 13 vittorie contro le 6 del Bologna e 6 pareggi.

Atalanta-Bologna: l’arbitro del match

Sarà il signor Rocchi di Firenze ad arbitrare la partita tra Atalanta e Bologna in programma giovedì 4 aprile 2019 alle ore 21, in occasione del posticipo del turno infrasettimanale valido per la 30esima giornata. Meli e Passeri saranno gli assistenti, mentre Piccinini sarà il IV uomo. Addetti al VAR Pairetto e Ranghetti.

Atalanta-Bologna Streaming: dove vederla in tv

Atalanta-Bologna sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 241) e Sky Calcio 1 (canale 251 dello Sky Box in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.