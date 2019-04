L’Atalanta deve affrontare questa sera il Bologna. I bergamaschi hanno 5 diffidati a rischio per la prossima sfida con l’Inter

Occhio al cartellino giallo! L’Atalanta scenderà in campo questa sera per sfidare il Bologna nel posticipo della 30esima giornata (fischio d’inizio alle 21, alle 19 Sassuolo-Chievo) e la formazione di Gasperini dovrà avere un occhio di riguardo per i cartellini gialli.

Sono ben cinque infatti i diffidati per Gasperini, che con un giallo salterebbero il match di San Siro contro l’Inter in programma nel fine settimana. In lista ci sono Zapata, Gomez, Ilicic, Freuler e Masiello. Pericolo giallo dunque per la Dea di Gasperini. I 5 nerazzurri dovranno stare attenti perché un’entrata di troppo potrebbe costargli la gara contro l’Inter.